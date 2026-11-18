Саратовской области простили 902 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
В правительстве посчитали, что объем списания равен вложениям региона в развитие
Правительство России списало Саратовской области 901,9 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Объем списания соответствует вложениям региона в обновление общественного транспорта, расселение аварийных домов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и проекты по развитию ключевых населенных пунктов.
По данным пресс-службы правительства, всего списано две трети задолженности по бюджетным кредитам 23 субъектам на общую сумму 59,6 млрд руб. Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» долг простили и Волгоградской области.