Саратовский суд изучит дело о фиктивном браке с участником СВО и выплатах
После гибели военнослужащего женщина получила более 8 млн рублей
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жителей Саратовской области. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159.2 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в ноябре 2024 года фигуранты решили похитить страховые и социальные выплаты, положенные военнослужащим. Для этого одна из участниц группы заключила фиктивный брак с участником СВО из Балаковского района. После его гибели женщина обратилась в уполномоченные органы и получила выплаты на общую сумму более 8,1 млн руб. Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.
Противоправную деятельность выявили следователи регионального СК совместно с сотрудниками УФСБ по Саратовской области. Собранных доказательств хватило для направления дела в суд.