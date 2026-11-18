По версии следствия, в ноябре 2024 года фигуранты решили похитить страховые и социальные выплаты, положенные военнослужащим. Для этого одна из участниц группы заключила фиктивный брак с участником СВО из Балаковского района. После его гибели женщина обратилась в уполномоченные органы и получила выплаты на общую сумму более 8,1 млн руб. Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.