В Волгограде открыли памятник белорусским защитникам Сталинграда
В церемонии принял участие посол союзной республики
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов 18 ноября открыли на Мамаевом кургане памятный знак «Воинам-белорусам — героическим защитникам Сталинграда», сообщила пресс-служба администрации региона. Церемония прошла на воинском мемориальном кладбище.
Стела из красного гранита в форме пламени выполнена с надписями на русском и белорусском языках. Знак стал 36-м на кладбище, где увековечен вклад регионов и народов СССР в победу под Сталинградом.
По словам господина Бочарова, установку знака одобрили президенты России и Белоруссии на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде в апреле 2025 года. Губернатор поблагодарил Владимира Путина и Александра Лукашенко за поддержку инициативы.
Господин Селиверстов уточнил, что точное число белорусов, сражавшихся под Сталинградом, назвать невозможно: национальных формирований в Красной армии не было. Только в 62-й армии, по его словам, воевали около 1,8 тыс. уроженцев республики.
Открытие знака завершило рабочий визит посла, в ходе которого стороны обсудили промышленную кооперацию и сотрудничество в АПК. По данным областной администрации, Белоруссия занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров региона с оборотом около $200 млн.