Волгоградский губернатор обсудил импортозамещение с послом Беларуси
По итогам встречи главу региона пригласили в союзное государство
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым, пишиет пресс-служба администрации региона. Стороны обсудили расширение промышленной кооперации и взаимных поставок.
По данным областной администрации, Беларусь занимает пятое место среди 106 внешнеторговых партнеров региона с товарооборотом около $200 млн. По итогам 2025 года объем взаимной торговли вырос на 14,6%. В Волгоградской области действуют девять предприятий с участием белорусского капитала; корпорация «ВОЛМА» реализует производственные проекты на территории республики.
Господин Селиверстов, возглавивший дипмиссию в январе 2026 года, осмотрел ряд промышленных площадок региона. Приоритетными направлениями он назвал машиностроение, текстильную отрасль и проекты в сфере импортозамещения в условиях санкционного давления. Действующая «дорожная карта» сотрудничества на 2024–2026 годы была подписана в июне 2024-го на XI Форуме регионов Беларуси и России. По итогам визита посол пригласил Андрея Бочарова посетить Республику Беларусь.