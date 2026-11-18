Господин Селиверстов, возглавивший дипмиссию в январе 2026 года, осмотрел ряд промышленных площадок региона. Приоритетными направлениями он назвал машиностроение, текстильную отрасль и проекты в сфере импортозамещения в условиях санкционного давления. Действующая «дорожная карта» сотрудничества на 2024–2026 годы была подписана в июне 2024-го на XI Форуме регионов Беларуси и России. По итогам визита посол пригласил Андрея Бочарова посетить Республику Беларусь.