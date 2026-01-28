О вкусах еще поспорят

Комитет Госдумы по защите семьи 28 января рекомендовал к принятию поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах до 3 млн руб. за дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем публикации контента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. Правда, за что конкретно будут наказывать нарушителей, депутаты, как оказалось, так и не поняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета ГД России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (слева) и член комиссии ГД России по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы Ольга Алимова (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (слева) и член комиссии ГД России по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы Ольга Алимова (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к КоАП, внесенные в Думу в декабре 2025 года группой депутатов во главе с председателем комитета по информационной политике Сергеем Боярским («Единая Россия»), были разработаны в развитие принятого летом закона об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Штрафы для владельцев ресурсов, где распространяется подобный контент, составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для граждан, до 100 тыс. для должностных лиц и до 700 тыс. руб.— для юрлиц. При повторном нарушении суммы возрастут до 150 тыс. руб. для физических и до 3 млн руб.— для юридических лиц. За неисполнение требований об удалении контента владельцам сервисов придется заплатить от 20 тыс. руб. (для граждан) до 1 млн руб. (для юрлиц). Правительство законопроект поддержало, хотя и высказало ряд замечаний.

На заседание авторы законопроекта не пришли, поэтому глава комитета Нина Останина (КПРФ) адресовала свои вопросы представителю поддержавшего поправки Министерства культуры Светлане Фричинской, заодно сделав ей замечание за участие в заседании по ВКС, а не лично.

Госпожа Останина напомнила, что никакого закона, определяющего российские традиционные ценности, нет (есть только указ президента), а все попытки вписать их в законодательство, в том числе в Семейный кодекс, наталкивались на «стену сопротивления» Минюста.

В связи с этим, по мнению депутата, у новых поправок возникнут сложности с правоприменением. «Мы знаем, что нельзя: нельзя пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, чайлдфри. А все остальное? Скажите нам, что вы понимаете под этими ценностями? Скажите, что нельзя, чтобы нам проголосовать за этот закон и потом на три миллиона штрафы эти впаривать!» — атаковала коммунистка чиновницу.

Госпожа Фричинская напомнила о вступающем в силу 1 марта законе о запрете на выдачу прокатных удостоверений, но Нину Останину это не устроило: «У нас первый зампред комитета Госдумы по культуре (Дмитрий Певцов.— “Ъ”) сказал, что даже фильм "Чебурашка" традиционные ценности дискредитирует. Вы говорили не о дискредитации наших ценностей, а о запрете ценностей, которые ценностями для нас не являются». Тогда Светлана Фричинская предложила «базироваться на указе президента», но глава комитета не приняла и этот аргумент: «Мы все ссылаемся на указ президента. Но у нас в Думе существует такое правило: не надо выставлять указ президента, если не готов нормативный документ». По мнению госпожи Останиной, отсутствие четкого определения грозит «вкусовщиной».

Тут в разговор вступил внефракционный депутат Евгений Марченко: он обнаружил в одном из онлайн-кинотеатров фильм «Рэмбо» 1988 года, где главный герой воюет с советскими солдатами в Афганистане, и выразил убеждение, что надо штрафовать платформы заодно и за размещение таких лент. «Вот мне, например, смотреть было неприятно, потому что ну оскорбительно просто!» — негодовал депутат. Также, как выяснилось, его расстраивают фильмы, где русские «выставлены в качестве бандитов, пьяниц и так далее». Господин Марченко поинтересовался, планирует ли Минкульт что-то с этим делать, но госпожа Фричинская ответила лишь, что министерство совместно с Роскомнадзором «ведет большую работу».

Елена Вторыгина (ЕР) спросила, было ли широкое обсуждение законопроекта, «а то мы его примем, и будет взрыв атомной бомбы, и мы за голову схватимся». Светлана Фричинская в отчаянии напомнила, что законопроект был разработан в Думе, а министерство только составляло отзыв. На этом допрос с пристрастием закончился, и комитет рекомендовал поправки к принятию. Но Нина Останина от голосования воздержалась, пояснив, что ей «не нравится неопределенность» и документ «все равно требует широкого обсуждения».

Ксения Веретенникова