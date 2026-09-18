Трассы насыщают едой и бензином

Правительство, по данным “Ъ”, хочет разрешить размещать на придорожных площадках отдыха автолавки, фудтраки, автомагазины и мобильные заправки. Сейчас необходимые водителям услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. При этом обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Поправки нужны для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить участников движения хотя бы минимальным набором услуг во время отдыха, с другой — задействовать в этом процессе малый и средний бизнес, которому не придется вкладываться в инфраструктуру и строительство примыканий к дорогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас площадки для отдыха можно использовать только для стоянки транспорта, но в правительстве видят в этих территориях нераскрытый потенциал

Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры» Сейчас площадки для отдыха можно использовать только для стоянки транспорта, но в правительстве видят в этих территориях нераскрытый потенциал

Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Правительство РФ на заседании 17 сентября одобрило для внесения в Госдуму проект поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» (“Ъ” ознакомился с текстом). Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса».

Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки.

Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, в частности госкомпании «Автодор».

Сейчас стационарные придорожные кафе, заправки или рестораны разрешены для размещения только на площадках с АЗС или в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ, включает помимо заправки кафе, отель, аптеку и другие объекты). При этом понятия мобильного «объекта дорожного сервиса» в законе не существует, размещение их на площадках отдыха не предусмотрено. Такие площадки между тем активно создаются вдоль новых и существующих дорог. Обычно они представляют собой заасфальтированную территорию с разметкой для стоянки грузовиков и легковых автомобилей. Иногда там можно встретить лавочку, стол или мусорный контейнер. Такие площадки, как правило, встречаются чаще, чем полноценные АЗС.

«Учитывая мобильность таких объектов и отсутствие неразрывной связи с земельным участком, разработка документации по планировке территории для их размещения не требуется,— сказано в пояснительной записке к поправкам.— Регулирование данного вопроса позволит обеспечить участников дорожного движения минимальным набором услуг в местах отдыха». Поправки также позволят быстро обеспечить дорогу минимальным набором услуг, отмечают в правительстве, при этом малому и среднему бизнесу не придется нести капитальные затраты (строить примыкания к дорогам и заниматься их обустройством).

Интересно, что этими же поправками правительство предлагает включить в закон об автодорогах термин «многофункциональная зона дорожного сервиса».

Данное понятие уже очень давно используется дорожниками, МФЗ фактически уже строятся и давно открыты (только на сети «Автодора» их почти 150), но в законодательстве самого определения до сих пор почему-то не было.

В «Автодоре» поддержали поправки. «Системный и понятный подход в размещении объектов сервиса необходим для решения вопросов как обеспечения качественным и комфортным сервисом наших магистралей, так и повышения привлекательности автотуризма,— говорят в госкомпании.— Предлагаемые изменения создадут правовую основу для более системного развития придорожного сервиса, автомобильного туризма и предпринимательской деятельности».

Вице-президент «Опоры России», председатель комитета по транспорту Глеб Киндер документ также поддержал. «Поправки позволят привести в соответствие ту практику, которая уже применялась при вводе в эксплуатацию некоторых дорог»,— говорит он. Господин Киндер приводит в пример случаи, когда мобильные АЗС ставились при запуске в эксплуатацию трассы М-11 «Нева», чтобы восполнить существовавший на тот момент дефицит стационарных заправок. «Именно такие передвижные объекты спасали ситуацию, позволяли водителям и пассажирам чувствовать себя комфортно»,— вспоминает он.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин отмечает, что площадки для отдыха являются востребованными для общепита — такого сервиса не хватает особенно на платных автодорогах. «Безопасность дорожного движения тоже должна улучшиться, потому что голодный водитель — это не самый безопасный водитель»,— отмечает руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. В законопроекте (или последующих подзаконных актах), считает он, следует связать обслуживание нестационарных объектов и расположенных рядом с ними туалетов: «Чтобы люди, которые на этих площадках работают, чтобы они хоть как-то следили за состоянием уборных».

Иван Буранов, Александр Воронов