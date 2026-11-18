Казань получит 65 роботов для уборки улиц и тротуаров
В Казани для уборки городских территорий зимой привлекут 65 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Из них 50 произведет казанское предприятие, сообщила пресс-служба мэрии города.
Первые десять машин уже передали муниципальным службам. Их распределят между четырьмя муниципальными предприятиями: три получит МУП «Городское благоустройство», три — ДРЭУ Кировского и Московского районов, по два — МУП «Горводзеленхоз» и МУП «Городские мосты». Еще 15 комплексов поставят производители из других городов и Китая.
Роботы предназначены прежде всего для уборки тротуаров, дворов и парков, где затруднено применение крупногабаритной техники. Комплексы управляются оператором с помощью джойстика и оснащены сменными насадками: щеткой для уборки снега, листвы и грязи, а также шнек-ротором для удаления больших объемов снега. Летом их планируют использовать для подметания и покоса травы.
По предварительной оценке, один комплекс способен заменить труд пяти сотрудников. В течение зимы городские службы будут оценивать производительность техники и сравнивать ее с ручной уборкой. Продолжительность работы на одном заряде аккумулятора составляет до восьми часов, зимой — около шести часов.