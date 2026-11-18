Первые десять машин уже передали муниципальным службам. Их распределят между четырьмя муниципальными предприятиями: три получит МУП «Городское благоустройство», три — ДРЭУ Кировского и Московского районов, по два — МУП «Горводзеленхоз» и МУП «Городские мосты». Еще 15 комплексов поставят производители из других городов и Китая.