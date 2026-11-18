Для снижения риска распространения вируса в Татарстане организуют отстрел диких животных. Установленный лимит составляет 10 тыс. лисиц по районам республики. В 2024 году были убиты 6,6 тыс. лисиц, в 2025-м — 7,5 тыс., с начала этого года отстрелили 7,4 тыс. животных.