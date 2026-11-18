В Татарстане с начала года выявили 34 случая бешенства
В этом году в Татарстане зарегистрировали 34 случая бешенства. Карантинные мероприятия введены в 20 муниципальных районах республики, сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров республики Габдулхак Мотыгуллин.
Основным резервуаром вируса остаются дикие плотоядные животные, прежде всего лисы. Они заходят в населенные пункты и заражают домашних кошек и собак. В этом году бешенство выявили у 12 домашних животных.
По словам господина Мотыгуллина, распространение заболевания может быть связано с теплой зимой и высоким снежным покровом в прошлом году. Это способствовало росту численности грызунов, которые служат кормовой базой для лис.
Для снижения риска распространения вируса в Татарстане организуют отстрел диких животных. Установленный лимит составляет 10 тыс. лисиц по районам республики. В 2024 году были убиты 6,6 тыс. лисиц, в 2025-м — 7,5 тыс., с начала этого года отстрелили 7,4 тыс. животных.