С решением оказалась не согласна защита. Адвокат Жанна Есипова обжаловала заключение своего доверителя под стражу, отметив, что принятая во внимание судом видеозапись из фойе здания не может являться доказательством, так как на ней нет звука и неразличимы лица людей. На этом видео, согласно решению суда, видно, как господин Марахин говорит что-то, находясь рядом со свидетелем, а потом проходит в зал заседаний. В конце прошлой недели Орловский облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты.