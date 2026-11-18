Орловский суд отправил главу райсовета в СИЗО из-за угроз свидетелю
Ливенский райсуд Орловской области заключил под стражу 65-летнего председателя местного совета депутатов Владимира Марахина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ст. 285, 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Это следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».
Господин Марахин вместе с бывшим главой Должанского района Борисом Макашовым обвиняются в приобретении обманом прав собственности на ряд земельных участков в пользу подконтрольного председателю райсовета ООО «Луганское» (зарегистрировано в Орловской области, занимается выращиванием зерновых, кроме риса, зернобобовых культур и семян масличных культур). Ущерб от действий фигурантов дела ранее оценивался в 5,5 млн руб. Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по Орловской области.
С июня материалы находятся на рассмотрении в Ливенском райсуде. Оба подсудимых больше года провели под домашним арестом.
На заседании в конце октября представитель УФСИН ходатайствовал о заключении Владимира Марахина под стражу. Причиной стало якобы допущенное им общение с одним из свидетелей в здании Ливенского районного суда, в ходе которого подсудимый ему угрожал. Суд согласился с позицией заявителя и взял господина Марахина под стражу до 21 декабря.
С решением оказалась не согласна защита. Адвокат Жанна Есипова обжаловала заключение своего доверителя под стражу, отметив, что принятая во внимание судом видеозапись из фойе здания не может являться доказательством, так как на ней нет звука и неразличимы лица людей. На этом видео, согласно решению суда, видно, как господин Марахин говорит что-то, находясь рядом со свидетелем, а потом проходит в зал заседаний. В конце прошлой недели Орловский облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты.