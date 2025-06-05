Главу Должанского района Орловской области заподозрили в мошенничестве с землей

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении главы Должанского района Бориса Макашова и председателя местного совета народных депутатов Владимира Марахина. Как сообщили в ведомстве, они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2022 года фигуранты вместе с неустановленными лицами предоставили в управление Росреестра по региону документы о вновь образованных земельных участках в муниципалитете под видом уже образованных и находящихся в собственности местного ООО «Луганское». Компания занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Ею владеет господин Марахин, руководит Сергей (Владимирович) Марахин.

«Таким образом, подозреваемые из корыстной и иной личной заинтересованности незаконно приобрели право собственности в пользу общества на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, то есть похитили их. Действиями фигурантов причинен ущерб на общую сумму 5,5 млн руб.»,— рассказали в СКР и добавили, что по местам жительства и работы задержанных идут обыски.

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Алина Морозова