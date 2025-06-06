Главу орловского муниципалитета и депутата отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе Должанского района Орловской области Борису Макашову и председателю местного совета депутатов Владимиру Марахину. Как сообщили в региональном управлении СКР, мера пресечения будет действовать до 3 августа.

Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемые обманом приобрели право собственности на ряд земельных участков в пользу подконтрольного господину Марахину ООО «Луганское» (зарегистрировано в Орловской области, занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур).

Ущерб от действий подозреваемых ранее оценивался в 5,5 млн руб. О возбуждении уголовного дела стало известно накануне.

Алина Морозова