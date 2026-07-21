Все дело в почках

Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела гражданина Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми и причинении тяжкого вреда их здоровью. По версии СКР, он участвовал в незаконной трансплантологии — изъятии и продаже человеческих органов в печально известной косовской клинике Medicus. Борису Вольфману, который утверждает, что лишь готовил страховки для пациентов клиники, грозит 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Вольфман

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Борис Вольфман

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заседание началось с установления личности подсудимого, в ходе которого выяснилось, что Борис Вольфман является уроженцем Одессы. Откуда в возрасте пяти лет в конце 1980-х родители вывезли его в Израиль. «В бывшем Союзе я и одного класса окончить не успел, пойдя в школу уже в Израиле»,— сказал подсудимый на хорошем русском языке. Прокурор попросила продлить ему содержание под стражей на полгода — до 26 декабря, с чем судья согласился, заодно отклонив ходатайство защиты о переводе Бориса Вольфмана на домашний арест. Но удовлетворил просьбу адвоката о введении в дело второго защитника — московской родственницы подсудимого, которая согласилась носить ему передачи в СИЗО.

В фабуле обвинения, которую огласила прокурор, говорилось, что Борису Вольфману инкриминируются три эпизода «торговли людьми, сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, в 2006–2008 годах Борис Вольфман оформил документы трем гражданам России — двум женщинам и одному мужчине — на выезд за пределы страны.

Затем Борис Вольфман встречал их в аэропорту Стамбула или Тель-Авива и сопровождал до косовской клиники Medicus.

В операциях он участия не принимал. Зато уговаривал россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продать свои почки за €10 тыс. или €18 тыс. (клиентам пересадка обходилась в €80 тыс.).

Из слов прокурора можно было понять, что обещанные деньги донорам выплачивались и уже после операции их сопровождали до границы, покупая билеты и бронируя гостиницы. Этим снова занимался Борис Вольфман.

Он числился в международном розыске сразу нескольких стран, где его считают участником группы черных трансплантологов. А в Россию его депортировали из Турции в 2025 году.

До этого, в 2013 году правоохранительные органы Косово расследовали не менее 30 подпольных операций в Medicus, после чего клиника была закрыта. Суд Приштины за незаконные операции (торговлю людьми с причинением тяжкого вреда их здоровью) приговорил владельца клиники Лютфи Дервиши и его сына Арбана к восьми и семи годам заключения, главный анестезиолог Цокол Хайдини получил три года, а еще четверо фигурантов были осуждены условно или оправданы.

Суд признал, что дача донорами согласия на операцию не может считаться действительной при незаконности самой медицинской процедуры.

Отвечая на вопрос судьи на процессе в Москве, Борис Вольфман сообщил, что обвинение ему понятно, но он с ним категорически не согласен. Его адвокат Вячеслав Долженков пояснил, что господин Вольфман действительно сопровождал доноров из России и других стран в Косово, но отрицает, что к ним применялись насильственные действия.

После заседания господин Долженков сообщил, что его клиент «по жизни занимался организацией медицинского туризма — возил клиентов в страны, где было дешевле сделать операцию или вылечить зубы».

«А ему знакомый Моше Харель, который тоже в розыске, посоветовал заняться более прибыльным делом — оформлением документов на желающих продать почки»,— пояснил адвокат. По его словам, это является преступлением в Израиле, но не в России. «Нет такой статьи, поэтому мы и не согласны с ним»,— заявил господин Долженков.

Алексей Соковнин