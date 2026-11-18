НОВАТЭК будет поставлять СПГ в Китай, Турцию и Вьетнам
НОВАТЭК проработал переориентацию поставок СПГ с европейского рынка после вступления в силу запрета ЕС на российские поставки с 1 января 2027 года. Значительная часть этих объемов пойдет в Китай, сообщил 18 ноября глава компании Леонид Михельсон. Пока Европа остается основным покупателем газа «Ямал СПГ»: за десять месяцев на нее пришлось около 80% поставок с проекта, следует из данных Kpler.
«Конечно, вся эта переориентация у нас проработана. Большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай»,— заявил господин Михельсон журналистам в Шэньчжэне (цитата по «Интерфаксу»). Объемы будущих поставок в КНР и условия их организации он не раскрыл. Китайские инвесторы контролируют в совокупности 29,9% «Ямал СПГ»: CNPC принадлежит 20%, Фонду Шелкового пути — 9,9%. У НОВАТЭКа в проекте 50,1%, еще 20% — у французской TotalEnergies.
НОВАТЭК, по словам Леонида Михельсона, намерен продолжать поставки в Европу вплоть до вступления ограничений в силу. «Сейчас все меня спрашивают: а вы поставляете в Европу? Ну как же можно не поставлять, если сейчас там было $32–34, а сегодня — $28–29 за MBTU. Конечно, поставляем. Будем до 31-го числа, до 23:30 декабря будем поставлять»,— сказал он.