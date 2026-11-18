НОВАТЭК, по словам Леонида Михельсона, намерен продолжать поставки в Европу вплоть до вступления ограничений в силу. «Сейчас все меня спрашивают: а вы поставляете в Европу? Ну как же можно не поставлять, если сейчас там было $32–34, а сегодня — $28–29 за MBTU. Конечно, поставляем. Будем до 31-го числа, до 23:30 декабря будем поставлять»,— сказал он.