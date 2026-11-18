В Екатеринбурге начали строить экстрим-парк для сноубордистов и лыжников
В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге начали строить обновленный зимний экстрим-парк «РМК Экстрим». Площадка для занятий сноубордом и горными лыжами площадью 5 тыс. кв. м откроется в рамках фестиваля «Энергия РМК. Зима», сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
Экстрим-парк будет состоять из двух зон: джиббинг-парка и детского парка. Джиббинг-парк будет включать в себя наклонную подушку для отработки трюков, учебный склон для базового обучения катанию на сноуборде и лыжах, а также две линии для скольжения по фигурам разной сложности: джиббинг-базу и джиббинг-про. В парке можно будет кататься как самостоятельно, так и в сопровождении тренеров «РМК Экстрим».
Детская зона будет рассчитана на посетителей от двух до пяти лет. Для них подготовят площадку с низкими фигурами, а также отдельный учебный склон, где под руководством инструктора дети смогут освоить базовые навыки катания на лыжах и сноуборде.
В новом сезоне инфраструктуру джиббинг-парка расширят. Здесь установят подъемник и 18 фигур для выполнения трюков — вдвое больше, чем в 2025 году. Площадка станет на 2 м выше, на 5 м шире и на 11 м длиннее.
Помимо плоской поверхности с фигурами в этом году «РМК Экстрим» добавит детский учебный склон. Здесь юные спортсмены смогут осваивать безопасный спуск под руководством инструктора.
На территории экстрим-парка в этом году откроют прокат оборудования и сервисную зону для подготовки сноубордов и лыж . Для посетителей предусмотрят деревянную горку, фотозоны и крытые пространства для отдыха, где можно будет согреться и зарядить мобильные устройства.
Зимний экстрим-парк откроется одновременно с фестивалем «Энергия РМК. Зима». В новом сезоне на площадке планируют провести несколько бесплатных соревнований по сноуборду и лыжам. Парк будет работать без выходных до конца февраля 2027 года.
Ранее в спортивном квартале «Архангел Михаил» начали строить одну из самых высоких двухуровневых горок в России.