Экстрим-парк будет состоять из двух зон: джиббинг-парка и детского парка. Джиббинг-парк будет включать в себя наклонную подушку для отработки трюков, учебный склон для базового обучения катанию на сноуборде и лыжах, а также две линии для скольжения по фигурам разной сложности: джиббинг-базу и джиббинг-про. В парке можно будет кататься как самостоятельно, так и в сопровождении тренеров «РМК Экстрим».