В Татарстане цена квадратного метра вторичного жилья за год выросла на 12%
В Татарстане средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составила 158 тыс. руб., увеличившись за год на 12%. Об этом сообщил пресс-центр «Авито Недвижимости».
В октябре в республике зарегистрировали 3,7 тыс. сделок со вторичным жильем. Доля ипотечных сделок составила 38% — это один из самых высоких показателей среди регионов.
В России за январь–октябрь зарегистрировали 1,3 млн договоров купли-продажи жилья на вторичном рынке. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В октябре в России заключили 135,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, что на 2% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра в предложении по России в октябре достигла 159 тыс. руб., увеличившись на 5% за год.