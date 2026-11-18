В октябре в России заключили 135,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, что на 2% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра в предложении по России в октябре достигла 159 тыс. руб., увеличившись на 5% за год.