Жительницу Тольятти поймали на фиктивной регистрации 18 мигрантов
Центральный районный суд Тольятти признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Суд установил, что обвиняемая семь раз через МФЦ за денежное вознаграждение заверила своей подписью и передала в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии 18 мигрантов. В документах подсудимая указала пребывание мигрантов по своему адресу регистрации и месту жительства.
При этом она достоверно знала, что иностранцы по указанному адресу жить не будут, так как фактически жилое помещение им не предоставлялось.
Суд оштрафовал обвиняемую на 150 тыс. рублей в доход государства. Смягчающими обстоятельствами стали то, что жительница Тольятти полностью признала свою вину и раскаялась в преступлении, имеет удовлетворительную характеристику по месту жительства, а также то, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей и родственники с заболеваниями.