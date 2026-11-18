Суд оштрафовал обвиняемую на 150 тыс. рублей в доход государства. Смягчающими обстоятельствами стали то, что жительница Тольятти полностью признала свою вину и раскаялась в преступлении, имеет удовлетворительную характеристику по месту жительства, а также то, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей и родственники с заболеваниями.