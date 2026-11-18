Самарская область вошла в топ-5 регионов России по уровню кластерного развития
Самарская область вошла в топ-5 регионов России по уровню кластерного развития по итогам II Национального рейтинга АКИТ РФ. Регион получил специальную награду в номинации «Кластерная экосистема года», сообщает минпромторг Самарской области.
Как уточняют в министерстве, в регионе работает 14 промышленных кластеров. В этом году было создано еще четыре кластера. Совокупный оборот предприятий — участников кластеров вырос в 4,5 раза: с 200 млрд руб. в 2022 году до почти 900 млрд в этом году.
«Кластерный механизм позволяет предприятиям не тратиться на лишних посредников, а инвестировать освободившиеся средства в новое оборудование и робототехнику. Регион, в свою очередь, дает участникам кластеров дополнительные меры поддержки, включая сниженные процентные ставки по займам», — отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.