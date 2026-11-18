Как уточняют в министерстве, в регионе работает 14 промышленных кластеров. В этом году было создано еще четыре кластера. Совокупный оборот предприятий — участников кластеров вырос в 4,5 раза: с 200 млрд руб. в 2022 году до почти 900 млрд в этом году.