В Кирове строительная компания задолжала работникам более 17 млн рублей
В Кирове возбудили уголовное дело о невыплате 17 млн руб. заработной платы 92 работникам строительной организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Долг образовался с апреля по сентябрь этого года. По данным ведомства, руководство компании имело возможность выплачивать зарплату, но не исполняло свои обязательства.
Прокуратура внесла работодателю представление и возбудила дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и его руководителя. По результатам рассмотрения им назначили штрафы за нарушение трудового законодательства и невыполнение законных требований прокурора.
Прокуратура также организовала информирование контрагентов компании о необходимости оплаты выполненных строительных работ. После вмешательства надзорного ведомства долг перед работниками погасили.