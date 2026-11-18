По данным источников «Ъ-Волга», в настоящее время ведется проверка студентов СГСПУ из Туркменистана. По имеющимся данным, с разрешения господина Казанцева в общежитии вуза незаконно проживали несколько десятков мигрантов, которые работали на разных предприятиях города, но фактически не учились. Источник в силовых структурах также сообщил, что «руководство вуза не могло не знать о данной преступной схеме».