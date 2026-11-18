Силовики продолжают выяснять обстоятельства организации незаконной миграции сотрудниками СГСПУ
В Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) продолжаются обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.
Ранее СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении пяти жителей Самары, один из которых — декан естественно-географического факультета СГСПУ Иван Казанцев. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и организация незаконной миграции, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Имена остальных четверых участников преступной схемы следствие пока не раскрывает. По данным источника, фигурантом дела является проректор вуза по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Алексей Щелков.
По версии следствия, летом 2026 года декан факультета через двух посредников получил от иностранных граждан не менее 54 тыс. руб. Взятка предназначалась за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу.
Это позволяло продлевать учебные визы и оставаться в России. Осенью того же года организованная группа, по информации силовиков, занялась фиктивной регистрацией иностранцев — граждан Туркменистана: их ставили на учет в общежитии вуза и в жилом помещении, предоставленном одним из фигурантов.
По данным источников «Ъ-Волга», в настоящее время ведется проверка студентов СГСПУ из Туркменистана. По имеющимся данным, с разрешения господина Казанцева в общежитии вуза незаконно проживали несколько десятков мигрантов, которые работали на разных предприятиях города, но фактически не учились. Источник в силовых структурах также сообщил, что «руководство вуза не могло не знать о данной преступной схеме».