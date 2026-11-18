ВРП Астраханской области в 2029 году может достигнуть 1,03 трлн рублей
Консервативный сценарий предполагает более слабую динамику
Валовой региональный продукт (ВРП) Астраханской области к 2029 году вырастет до 1,03 трлн руб. в базовом варианте и до 914,8 млрд руб. в консервативном. Такой прогноз содержится в документе о социально-экономическом развитии региона до 2029 года, который одобрило правительство региона. По оценке 2026 года ВРП составит 842,6 млрд руб.
В базовом сценарии ВРП в 2027 году вырастет до 905,2 млрд руб., в 2028 году 962,2 млрд руб. Рост физического объема ВРП прогнозируется на уровне 103,5% в 2027 году, 102% в 2028 году и 103,5% в 2029 году. Суммарно за три года он достигнет 109,3%. Опору роста в документе видят в выходе уже реализованных проектов на проектную мощность, модернизации топливно-энергетического комплекса и развитии обрабатывающих производств.
Консервативный вариант предполагает более слабую динамику. ВРП в 2027 году составит 836,6 млрд руб., его физический объем снизится на 2,5%, в 2028 году показатель останется почти на прежнем уровне (99,9%), а рост в 2029 году составит 1,8%. За три года физический объем ВРП сократится на 0,8%. В этом сценарии учтены затяжное восстановление мировой экономики, приостановка инвестиционных проектов из-за санкций, отток молодежи и квалифицированных специалистов, а также снижение судоходности из-за обмеления каналов.
Прогноз стартует с низкой базы. Как следует из документа, в 2025 году ВРП оценивался в 827,5 млрд руб., его физический объем снизился на 5,2%. По оценке 2026 года индекс физического объема ВРП составит 96,6%. По итогам первого полугодия этого года он составил 88,1%. Индекс промышленного производства за январь-июнь сократился на 27,1%. Значительно на спад повлияла добыча полезных ископаемых, на которую приходится более половины оборота организаций региона. Падение связано с сокращением добычи сырой нефти и природного газа, а в нефтепереработке с ремонтом установки по переработке стабильного конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО «Газпром переработка»). Его завершение должно обеспечить рост выпуска в 2027 году. Индекс промышленного производства в базовом варианте в 2027 году составит 103,4%, в консервативном 89,7%.