Прогноз стартует с низкой базы. Как следует из документа, в 2025 году ВРП оценивался в 827,5 млрд руб., его физический объем снизился на 5,2%. По оценке 2026 года индекс физического объема ВРП составит 96,6%. По итогам первого полугодия этого года он составил 88,1%. Индекс промышленного производства за январь-июнь сократился на 27,1%. Значительно на спад повлияла добыча полезных ископаемых, на которую приходится более половины оборота организаций региона. Падение связано с сокращением добычи сырой нефти и природного газа, а в нефтепереработке с ремонтом установки по переработке стабильного конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО «Газпром переработка»). Его завершение должно обеспечить рост выпуска в 2027 году. Индекс промышленного производства в базовом варианте в 2027 году составит 103,4%, в консервативном 89,7%.