«За заслуги в области экономики и развития городского хозяйства» — команда СКБ Контур за проект «Экосистема для бизнеса “Контур”».

«За заслуги в области медицины» — сотрудники Свердловского областного онкологического диспансера за работу «Первое в России отделение инвазивной диагностики в онкологии: модель, результаты, пятилетний опыт».

«За заслуги в области образования» — коллектив школы № 21 и Уральского центра народного искусства за проект «Дети. Музыка. Оркестр».

«За заслуги в области культуры и искусства» — основатель Музея Андеграунда Павел Неганов за проект «Музей Андеграунда: невидимый фундамент культурной идентичности Екатеринбурга».