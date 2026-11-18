В Екатеринбурге вручили премии Татищева и де Геннина
«За заслуги в области экономики и развития городского хозяйства» — команда СКБ Контур за проект «Экосистема для бизнеса “Контур”».
«За заслуги в области медицины» — сотрудники Свердловского областного онкологического диспансера за работу «Первое в России отделение инвазивной диагностики в онкологии: модель, результаты, пятилетний опыт».
«За заслуги в области образования» — коллектив школы № 21 и Уральского центра народного искусства за проект «Дети. Музыка. Оркестр».
«За заслуги в области культуры и искусства» — основатель Музея Андеграунда Павел Неганов за проект «Музей Андеграунда: невидимый фундамент культурной идентичности Екатеринбурга».
«За заслуги в области архитектуры и строительства» — представители «Форум-групп» и проектного бюро R1. Их отметили за реализацию жилого комплекса «Форум Сити».
Памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были учреждены в 1998 году. Они являются символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы.