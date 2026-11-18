В бюджет Татарстана за десять месяцев поступило 40,1 млрд рублей акцизов
Поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана за январь–октябрь этого года составили 40,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
Наибольшую часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты и пиво — 17,8 млрд руб. и 14,3 млрд руб. соответственно.
Еще 4,6 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, 3,2 млрд руб. — от акцизов на алкоголь. Поступления от акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака, составили 200 млн руб.