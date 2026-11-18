Еще 4,6 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, 3,2 млрд руб. — от акцизов на алкоголь. Поступления от акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака, составили 200 млн руб.