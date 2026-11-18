В Екатеринбурге музыкальную школу назовут в честь Александра Пантыкина
В Екатеринбурге одной из музыкальных школ присвоят имя музыканта, композитора, «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина. Решение планируется рассмотреть на заседании комиссии по топонимике в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Александр Пантыкин является заслуженным деятелем искусств РФ и почетным гражданином Свердловской области. Он известен как лидер группы «Урфин Джюс», автор музыки к спектаклям и фильмам, а также один из создателей гимна Екатеринбурга. В его активе четыре награды губернатора, премия «Золотая Маска» и знак «За заслуги перед городом».
Музыкант также основал студию TUTTI Records и театр «Живой Театр», активно участвовал в организации Года Уральского рока, который празднуют в Екатеринбурге в этом году. В ноябре музыканту присвоили звание почетного гражданина Екатеринбурга.