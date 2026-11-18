Александр Пантыкин является заслуженным деятелем искусств РФ и почетным гражданином Свердловской области. Он известен как лидер группы «Урфин Джюс», автор музыки к спектаклям и фильмам, а также один из создателей гимна Екатеринбурга. В его активе четыре награды губернатора, премия «Золотая Маска» и знак «За заслуги перед городом».