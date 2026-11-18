Также специалисты установили нарушения правил мытья посуды и товарного соседства. К работе допускались сотрудники без подтверждения прохождения медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. При приготовлении блюд использовались продукты без маркировки и сопроводительных документов.