Кафе «Сююмбике» в Казани закрыли на 30 дней из-за антисанитарии
В Казани суд приостановил на 30 суток деятельность кафе «Сююмбике» на улице Габдуллы Тукая из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В лабораторных пробах готовых блюд и смывах с объектов окружающей среды обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Также специалисты установили нарушения правил мытья посуды и товарного соседства. К работе допускались сотрудники без подтверждения прохождения медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. При приготовлении блюд использовались продукты без маркировки и сопроводительных документов.
В кафе отсутствовали необходимые производственные цеха и оборудование для приготовления блюд из продовольственного сырья, не был организован производственный лабораторный контроль. Санитарно-гигиеническое и техническое состояние помещений признали неудовлетворительным.