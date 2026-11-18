В Татарстане 19 ноября ожидается до +3 градусов
19 ноября в Татарстане температура воздуха ночью составит 0…5 градусов, днем — 0…+3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
В Татарстане прогнозируются осадки в виде снега с переходом в дождь. В отдельных районах возможны гололед и кратковременная метель ночью и утром. На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер юго-восточный, южный, 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–18 м/с.
В Казани ночью температура опустится до 1…3 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега с переходом в дождь. Днем осадки продолжатся, температура воздуха составит +1…+3 градуса. Ветер юго-восточный, южный, 7–12 м/с, с порывами до 15 м/с. Возможен гололед.