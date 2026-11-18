Претензии оппозиции касались не только процедуры. Вадим Рогожин («Единая Россия») указал, что штрафы вводятся «в интересах одного предприятия». Дмитрий Пьяных (ЛДПР) поинтересовался, не противоречит ли документ антимонопольному законодательству. Денис Буланов (КПРФ) предположил, что выгоду получит «легальный агрегатор», а не сами водители: «Таксист вряд ли больше денег получит, они максимум получают 25–30% от своего заказа. Остальное забирает организатор».