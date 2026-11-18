Саратовские коммунисты пригрозили демаршем из-за переголосования в облдуме
Поводом стало обсуждение новых штрафов для таксистов в аэропорту «Гагарин»
Депутатам Саратовской областной думы пришлось прервать заседание 18 ноября из-за разногласий вокруг губернаторского законопроекта о штрафах для нелегальных таксистов у аэропорта «Гагарин». Документ, внесенный Романом Бусаргиным, устанавливает санкции от 5 тыс. руб. для граждан до 50 тыс. руб. для юрлиц за предложение перевозок вне специально оборудованных зон.
Первое голосование дало результат 20 «за», 9 «против», 1 воздержавшийся. И. о. спикера Роман Грибов («Единая Россия») объяснил такое распределение голосов возможной технической ошибкой и назначил переголосование. Повторный подсчет показал 21 «за», 7 «против», 1 воздержавшийся.
Глава фракции КПРФ Александр Анидалов потребовал голосовать в третий раз. «Я предлагаю еще раз переголосовать! Мы просто покинем заседание»,— заявил он. Господин Грибов объявил пятиминутный перерыв, в течение которого проводилась проверка электронной системы голосования. По итогам паузы спикер решил вернуться к обсуждению законопроекта позднее, и депутаты перешли к следующему вопросу повестки.
Претензии оппозиции касались не только процедуры. Вадим Рогожин («Единая Россия») указал, что штрафы вводятся «в интересах одного предприятия». Дмитрий Пьяных (ЛДПР) поинтересовался, не противоречит ли документ антимонопольному законодательству. Денис Буланов (КПРФ) предположил, что выгоду получит «легальный агрегатор», а не сами водители: «Таксист вряд ли больше денег получит, они максимум получают 25–30% от своего заказа. Остальное забирает организатор».
Замминистра транспорта региона Алексей Шажко настаивал, что мера направлена на «честную конкуренцию» и формирование у гостей региона «положительного впечатления с первых минут пребывания». До принятия поправок штраф за аналогичное нарушение составлял 2,5 тыс. руб. Сам запрет на нелегальную работу таксистов у аэропорта действует с февраля 2025 года.