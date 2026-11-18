Парк разбит
Арбитраж аннулировал продажу земли в центре Пензы структурам депутата Акимова
Апелляционный суд оставил в силе решение о возврате сквера имени Дзержинского в Пензе из частной собственности в публичную. Участок площадью 1,5 га, который ОАО «РЖД» продало структурам депутата гордумы Дмитрия Акимова за 13,2 млн руб., признан территорией общего пользования, не подлежащей приватизации. Компаниям парламентария, планировавшим застроить сквер многоэтажным жильем, предстоит вернуть землю.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре поставил точку в одном из самых громких земельных споров Поволжья, оставив в силе решение пензенской инстанции об аннулировании приватизации сквера имени Дзержинского. Таким образом, территория в самом центре Пензы, которую структуры депутата городской думы Дмитрия Акимова планировали отдать под многоэтажную застройку, окончательно возвращается в публичную собственность.
Корни конфликта уходят в 2003 год, когда при создании ОАО «РЖД» в уставный капитал корпорации по инерции внесли все имущество железнодорожников, включая пензенский Дворец культуры имени Дзержинского и прилегающий к нему сквер. Спустя двадцать лет, в январе 2023-го, монополист выставил на торги 1,48 га зеленой зоны и асфальтовых дорожек. Победителем аукциона стало ООО «Акелло», позже переименованное в «Пензенский завод силового оборудования», заплатившее за лот 13,2 млн руб. Спустя всего пять месяцев земля была размежевана и перепродана за 13,6 млн руб. санаторно-курортному ООО «Березовая роща». Бенефициаром обеих структур выступает один из богатейших депутатов Пензенской городской думы Дмитрий Акимов.
Осенью 2024 года территория сквера была переведена из зоны озеленения в зону смешанной и общественно-деловой застройки, что открывало путь к возведению высотного жилья. Публичные слушания прошли без возражений. Осенью 2025 года сквер обнесли забором, а под предлогом борьбы с жуком-златкой началась подготовка к вырубке вековых ясеней. Это привлекло внимание областной прокуратуры, которая в конце года подала иск в защиту неопределенного круга лиц, добившись судебного запрета на любые работы на территории.
Третьим лицом в споре стала Пензенская епархия РПЦ.
Церковные юристы предоставили архивные клировые ведомости и планы 1884 года, доказав, что спорные гектары исторически являлись единым комплексом Богоявленского храма, построенного на средства губернского предводителя дворянства Сергея Башмакова. Если само здание храма РЖД безвозмездно передало церкви еще в 2019 году, то земля под алтарем и будущей колокольней оставалась на балансе железнодорожников.
Епархия годами писала в Москву с просьбами вернуть историческую территорию, однако ответа не получила.
В суде представители РЖД и застройщиков выстроили защиту на формальном отсутствии в градостроительных документах так называемых красных линий, которые якобы только и могут выделять территории общего пользования. Ответчики упирали на то, что вид разрешенного использования «для размещения сквера» — это лишь кадастровая формулировка, не отменяющая права частной собственности, а срок исковой давности по сделкам 2003 года давно истек. Однако судья Галина Алексина, а вслед за ней и самарская апелляция, опираясь на свежее постановление Конституционного суда РФ, разбили этот довод. Суд установил, что запрет на приватизацию парков и скверов носит императивный характер. Если земля фактически и исторически является парком, ее нельзя продать, даже если в реестрах и генпланах царит бюрократический хаос.
Сделки 2023 года были признаны ничтожными с момента их заключения.
Теперь РЖД обязано вернуть 13,2 млн руб. заводу силового оборудования, которому, в свою очередь, придется изыскать 13,6 млн для «Березовой рощи». Городские власти уже анонсировали включение сквера в федеральные программы благоустройства, а епархия получила шанс завершить воссоздание дореволюционного храмового комплекса.