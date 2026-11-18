В суде представители РЖД и застройщиков выстроили защиту на формальном отсутствии в градостроительных документах так называемых красных линий, которые якобы только и могут выделять территории общего пользования. Ответчики упирали на то, что вид разрешенного использования «для размещения сквера» — это лишь кадастровая формулировка, не отменяющая права частной собственности, а срок исковой давности по сделкам 2003 года давно истек. Однако судья Галина Алексина, а вслед за ней и самарская апелляция, опираясь на свежее постановление Конституционного суда РФ, разбили этот довод. Суд установил, что запрет на приватизацию парков и скверов носит императивный характер. Если земля фактически и исторически является парком, ее нельзя продать, даже если в реестрах и генпланах царит бюрократический хаос.