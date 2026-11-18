Истец требует обязать ответчика в течение 30 дней демонтировать заправку и освободить участок, а также запретить эксплуатацию станции до завершения демонтажа. Однако накануне судебного разбирательства, которое должно было пройти сегодня, выяснилось, что предприниматель перевез модуль в другую часть города, уведомив клиентов о смене адреса через баннер. При этом участок не был приведен в первоначальное состояние.