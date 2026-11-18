Владельца мобильной мини-АЗС на Урале будут судить за бизнес без документов
Камышловский районный суд рассматривает иск прокуратуры к индивидуальному предпринимателю А. А. Голубкову. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он самовольно разместил автозаправку с системой самообслуживания в санитарно-защитной зоне скважины питьевого водоснабжения Камышловского округа.
Согласно материалам дела, бизнесмен установил контейнерный модуль автоматической АЗС Benzin на бетонной плите, расположенной на муниципальной земле по улице Энгельса в Камышлове. Заправка работала без разрешительных документов в непосредственной близости от действующей скважины с питьевой водой. Такое размещение грубо нарушает санитарные нормы, запрещающие эксплуатацию объектов повышенной экологической и техногенной опасности в границах санитарной зоны охраны скважины.
Истец требует обязать ответчика в течение 30 дней демонтировать заправку и освободить участок, а также запретить эксплуатацию станции до завершения демонтажа. Однако накануне судебного разбирательства, которое должно было пройти сегодня, выяснилось, что предприниматель перевез модуль в другую часть города, уведомив клиентов о смене адреса через баннер. При этом участок не был приведен в первоначальное состояние.
Теперь контролирующим органам предстоит установить правовые основания для размещения АЗС на новом месте. Судебное заседание назначено на 27 ноября.