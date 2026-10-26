Белгородский губернатор сообщил о бюджетном дефиците на фоне сложной обстановки

Обстановка в Белгородской области остается сложной. Это напрямую влияет на экономику и динамику налоговых отчислений. Объем доходов областного бюджета на среднесрочный период составляет 377,6 млрд руб., в том числе на 2027 год — 120,9 млрд руб., объем расходов — 416,1 млрд руб., в том числе на 2027 год — 133,8 млрд руб. Бюджет в трехлетнем периоде ожидается дефицитным. В 2027 году дефицит бюджета прогнозируется в объеме 12,9 млрд руб., или 10,7% объема собственных доходов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.