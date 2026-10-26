Белгородский губернатор сообщил о бюджетном дефиците на фоне сложной обстановки
Александр Шуваев рассказал о бюджете на 2027 год
Обстановка в Белгородской области остается сложной. Это напрямую влияет на экономику и динамику налоговых отчислений. Объем доходов областного бюджета на среднесрочный период составляет 377,6 млрд руб., в том числе на 2027 год — 120,9 млрд руб., объем расходов — 416,1 млрд руб., в том числе на 2027 год — 133,8 млрд руб. Бюджет в трехлетнем периоде ожидается дефицитным. В 2027 году дефицит бюджета прогнозируется в объеме 12,9 млрд руб., или 10,7% объема собственных доходов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
«Видим умеренный рост по большинству ключевых показателей. В то же время ожидаем сдержанную инвестиционную активность. Поручил министерствам ежемесячно мониторить достижение целевых показателей и оперативно реагировать на любые негативные тренды»,— заявил господин Шуваев.
По словам главы региона, социальная направленность бюджета останется неизменной.
«Более 80 % всех расходов — это образование, здравоохранение и поддержка семей. Все социальные обязательства перед жителями будут выполнены в полном объеме»,— заверил губернатор.
По словам Александра Шуваева, власти продолжают «работу по оптимизации».
«С 2026 года реализуется план мероприятий по оздоровлению государственных финансов. Бюджетный эффект в текущем году прогнозируется в объеме более 9,6 млрд рублей, на 2027–2029 годы — более 6 млрд ежегодно. Это позволяет снизить потребность в дополнительных расходах и решить первоочередные задачи»,— заявил глава региона.
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