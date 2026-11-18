В прошлом году ЧБК стал чемпионом Суперлиги, в Кубке России команда дошла до 1/4 финала. В кубковом турнире уфимцы вылетели в 1/8 финала. В сезоне 2026/2027 ЧБК и «Динамо» еще не встречались. Клубы из соседних регионов — Челябинской области и Башкирии — лидируют в турнирной таблице Суперлиги.