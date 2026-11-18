В Уфе состоится первое «Уральское дерби» Кубка России по баскетболу
19 ноября в Уфе состоится первый матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди мужчин. На паркете стадиона «Динамо» встретятся местное «Динамо» и ЧБК (Челябинск).
В первом раунде кубка динамовцы обыграли «Барнаул» (83:83, 78:55). Челябинцы матчем в Уфе только начнут свой путь в турнире.
В прошлом году ЧБК стал чемпионом Суперлиги, в Кубке России команда дошла до 1/4 финала. В кубковом турнире уфимцы вылетели в 1/8 финала. В сезоне 2026/2027 ЧБК и «Динамо» еще не встречались. Клубы из соседних регионов — Челябинской области и Башкирии — лидируют в турнирной таблице Суперлиги.