В августе Дмитрий Артюхов в восьмой раз отправился в автопробег «Честный маршрут» по Ямалу. В ходе поездки он встречался с жителями, отвечал на их вопросы и проверял работу местных чиновников. В рамках восьмого выезда компанию губернатору составил корреспондент «Ъ-Урал». В дороге от Тарко-Сале до Коротчаево Дмитрий Артюхов высказался о рекордных лесных пожарах в округе, оценил роль проекта Северный широтный ход (СШХ) и рассказал об открытии новых гигантских месторождений нефти.