Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проведет девятую прямую линию 9 декабря
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов 9 декабря проведет девятую прямую линию, сообщили в окружном правительстве. «Поговорим на темы, которые сегодня волнуют ямальцев, подведем итоги уходящего года и обсудим планы на будущий»,— написал глава в соцсетях.
Трансляция пройдет на странице Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте». Задать вопрос губернатору можно в комментариях под публикацией или в личных сообщениях.
В августе Дмитрий Артюхов в восьмой раз отправился в автопробег «Честный маршрут» по Ямалу. В ходе поездки он встречался с жителями, отвечал на их вопросы и проверял работу местных чиновников. В рамках восьмого выезда компанию губернатору составил корреспондент «Ъ-Урал». В дороге от Тарко-Сале до Коротчаево Дмитрий Артюхов высказался о рекордных лесных пожарах в округе, оценил роль проекта Северный широтный ход (СШХ) и рассказал об открытии новых гигантских месторождений нефти.