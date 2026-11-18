Чтобы получить выплаты, они в разное время обратились с документами в администрацию города. После рассмотрения их заявлений муниципалитет выплатил каждому по 43 тыс. руб. за содействие в привлечении к заключению контракта о прохождении военной службы. Деньги они присвоили.