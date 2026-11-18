В Башкирии возбудили дело о мошенничестве при получении выплат за участника СВО
Двое жителей Благовещенска обвиняются в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) при получении выплат за участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Уголовное дело возбудили по итогам проверки Благовещенской межрайонной прокуратуры.
Надзорные мероприятия установили, что в августе этого года фигуранты дела узнали о мужчине, который самостоятельно решил заключить контракт о прохождении военной службы в зоне проведения военной спецоперации.
Чтобы получить выплаты, они в разное время обратились с документами в администрацию города. После рассмотрения их заявлений муниципалитет выплатил каждому по 43 тыс. руб. за содействие в привлечении к заключению контракта о прохождении военной службы. Деньги они присвоили.