В Чувашии нашли инвестора для реставрации объекта культурного наследия
В Алатырском муниципальном округе Чувашии нашли инвестора для восстановления исторического здания в селе Чуварлеи. Объект площадью 185 кв. м, который долгие годы пустовал и находился в неудовлетворительном состоянии, продали за 1 руб., сообщил пресс-центр правительства региона.
По условиям сделки новый собственник обязан в течение семи лет провести восстановительные работы и вовлечь здание в хозяйственный оборот.
Здание имеет статус объекта культурного наследия. В годы Великой Отечественной войны здесь дважды останавливался маршал Климент Ворошилов во время инспекционных поездок по тыловым военным округам.