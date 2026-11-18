В Алатырском муниципальном округе Чувашии нашли инвестора для восстановления исторического здания в селе Чуварлеи. Объект площадью 185 кв. м, который долгие годы пустовал и находился в неудовлетворительном состоянии, продали за 1 руб., сообщил пресс-центр правительства региона.