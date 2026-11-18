Как следует из материалов дела, в период с 2019 по 2024 год подсудимая привлекала средства граждан под предлогом высокодоходного инвестирования. Схема функционировала по принципу финансовой пирамиды. Проценты первым вкладчикам выплачивались за счет поступлений от новых клиентов. Для создания видимости легальной деятельности фигурантка использовала инфраструктуру кредитных потребительских кооперативов. Клиентам предлагалось оформлять на себя кредиты под залог имущества и передавать средства обвиняемой, которая брала на себя обязательства по погашению займов. Кроме того, в оборот принимались изделия из драгоценных металлов. Жертвами махинаций стали 27 человек, совокупный ущерб превысил 42 млн руб.