В Волжском осудили организатора финансовой пирамиды на 42 млн рублей
Ирину Юрасову признали виновной в мошенничестве
Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор по уголовному делу о создании финансовой пирамиды. Местная жительница Ирина Юрасова признана виновной в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Как следует из материалов дела, в период с 2019 по 2024 год подсудимая привлекала средства граждан под предлогом высокодоходного инвестирования. Схема функционировала по принципу финансовой пирамиды. Проценты первым вкладчикам выплачивались за счет поступлений от новых клиентов. Для создания видимости легальной деятельности фигурантка использовала инфраструктуру кредитных потребительских кооперативов. Клиентам предлагалось оформлять на себя кредиты под залог имущества и передавать средства обвиняемой, которая брала на себя обязательства по погашению займов. Кроме того, в оборот принимались изделия из драгоценных металлов. Жертвами махинаций стали 27 человек, совокупный ущерб превысил 42 млн руб.
Помимо привлечения средств через кооперативы, Юрасова брала займы у знакомых под расписки, заведомо не намереваясь их возвращать. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Процесс, который вела судья Алла Денисова, неоднократно переносился из-за неявки обвиняемой.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании похищенных средств. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.