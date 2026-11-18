Ильдус Габбасов возглавил управление координации строительной деятельности мэрии Уфы
Начальником управления координации строительной деятельности администрации Уфы назначен Ильдус Габбасов. Об этом 18 ноября на оперативном совещании в мэрии сообщил сити-менеджер Рустам Шарипов.
Ильдус Габбасов родился в 1966 году в селе Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «гидромелиорация», прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои Башкортостана». Он является участником СВО, награжден медалью Шаймуратова.
Ильдус Габбасов более 20 лет посвятил строительной отрасли. Он работал инженером, главным инженером, замдиректора и директором в строительных организациях. С 2021 года занимал должность заместителя начальника управления капитального строительства администрации Уфы, последние два месяца исполнял обязанности начальника управления координации строительной деятельности.
Как сообщает BFM, с 2022 года по июнь текущего года вопросы строительства и архитектуры в администрации Уфы курировала Зиля Гумарова. Ранее она работала управляющим делами в администрации Нефтекамска.