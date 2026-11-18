Денис Давыдов подчеркнул, что приток мигрантов не оказывает негативного влияния на рынок труда. В регионе сохраняется высокий уровень занятости местного населения, из-за чего работодатели испытывают острый дефицит кадров на тяжелых работах. За 10 месяцев 2026 года патентные платежи пополнили областной бюджет почти на 400 млн руб. На 2027 год планируется привлечь около 6 тыс. иностранных рабочих, что принесет казне около 450 млн руб.