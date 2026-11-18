В Саратовской области утвердили стоимость патента для иностранцев на 2027 год
Бюджет региона рассчитывает получить более 450 млн рублей
В Саратовской области со следующего года повысится стоимость патента для трудовых мигрантов. Этот вопрос депутаты обсудили 18 ноября на очередном, 86-м заседании Саратовской областной Думы.
Министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов представил законопроект, устанавливающий региональный коэффициент на 2027 год в размере 2,905. Глава ведомства напомнил, что патент — это ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ иностранного работника. Формула его расчета жестко закреплена в Налоговом кодексе РФ. Согласно федеральному законодательству, региональный коэффициент является единым и распространяется на все сферы экономической деятельности без дифференциации по профессиям.
Патентная система предназначена только для работы у физических лиц. В основном иностранцы в Саратовской области трудятся в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и сфере ЖКХ, выполняя низкоквалифицированную работу.
С учетом прогноза по инфляции и средней зарплате, в 2027 году фиксированный ежемесячный платеж составит менее 10,5 тыс. руб. (рост на 1 056 руб., или 11,2% по сравнению с 2026 годом — «Ъ»).
Денис Давыдов подчеркнул, что приток мигрантов не оказывает негативного влияния на рынок труда. В регионе сохраняется высокий уровень занятости местного населения, из-за чего работодатели испытывают острый дефицит кадров на тяжелых работах. За 10 месяцев 2026 года патентные платежи пополнили областной бюджет почти на 400 млн руб. На 2027 год планируется привлечь около 6 тыс. иностранных рабочих, что принесет казне около 450 млн руб.
Депутат от КПРФ Александр Анидалов раскритиковал систему. По его мнению, саратовцы уезжают на заработки в другие регионы, а работодатели предпочитают нанимать иностранцев, чтобы экономить на фонде оплаты труда. Господин Анидалов предложил перенять опыт Беларуси и привлекать только необходимых узкопрофильных специалистов, либо кратно повысить стоимость патента, сделав низкоквалифицированный труд мигрантов экономически невыгодным для бизнеса.
Министр Давыдов возразил против идеи «шокового повышения», объяснив, что предпринимательское сообщество не сможет быстро адаптироваться к резкому росту налоговой нагрузки.
По итогам голосования законопроект был принят большинством голосов. Против высказались пятеро депутатов.