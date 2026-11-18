Директор ТФОМС Сергей Заречнев, возглавляющий ведомство с 2019 года, доложил, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам. В 2027 году сумма вырастет на 9,2% к ткущему году и составит 56,6 млрд руб. На 2028 год заложено 60,1 млрд руб., а на 2029 — 63,7 млрд руб.