В ТФОМС Саратовской области заложили 1,5 млрд на лечение в других регионах
Всего на будущий год предусмотрено 56,6 млрд
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Саратовской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов обсудили 18 ноября на заседании областной Думы. Документ был скорректирован с учетом поправок, одобренных профильным комитетом неделей ранее.
Директор ТФОМС Сергей Заречнев, возглавляющий ведомство с 2019 года, доложил, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам. В 2027 году сумма вырастет на 9,2% к ткущему году и составит 56,6 млрд руб. На 2028 год заложено 60,1 млрд руб., а на 2029 — 63,7 млрд руб.
Основу доходов составляют субвенции из Федерального фонда ОМС. 56 млрд руб. в 2027 году с последующим ростом до 62,9 млрд руб. к 2029 году. Подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы в 2027 году вырастет на 10,5% и составит 25,3 тыс. руб. на человека.
Регион сохраняет высокую зависимость от медицинской помощи соседних субъектов. В 2027 году на лечение саратовцев в других регионах запланировано 1,5 млрд рублей (в 2028 году — 1,7 млрд, в 2029 — 1,8 млрд). Эти средства пойдут на оплату высокотехнологичной помощи (онкология, кардиохирургия, сложная ортопедия), которую пациенты не могут получить по месту жительства из-за дефицита оборудования и кадров.
При этом ТФОМС компенсирует часть затрат за счет «медицинского экспорта»: в 2027 году фонд рассчитывает получить 556 млн руб. от других регионов за граждан, пролеченных в саратовских клиниках.
На обеспечение собственной деятельности в 2027 году будет направлено 249,9 млн руб.