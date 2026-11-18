Кировская область получила 36 млн рублей на поддержку экспортеров
Предпринимателям компенсируют до 75% затрат на перевозку товаров
Кировской области из федерального бюджета выделили 36 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, который поставляет продукцию за рубеж. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Одно из направлений помощи — компенсация расходов на транспортировку товаров за рубеж. Центр поддержки экспорта оплатит 75% стоимости перевозки, остальные 25% покроет предприниматель. Максимальный размер поддержки составляет 2 млн руб., но не более 10% стоимости экспортируемой продукции.
Получить компенсацию могут компании и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области и имеющие экспортный контракт с обязательством доставки товара покупателю.
Также предусмотрена компенсация расходов на приведение продукции в соответствие с требованиями зарубежных рынков. Центр покроет 75% стоимости получения заключения Всероссийского центра карантина растений, необходимого для оформления фитосанитарного сертификата. Максимальная сумма выплаты по этому направлению — 1 млн руб.