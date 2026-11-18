Также предусмотрена компенсация расходов на приведение продукции в соответствие с требованиями зарубежных рынков. Центр покроет 75% стоимости получения заключения Всероссийского центра карантина растений, необходимого для оформления фитосанитарного сертификата. Максимальная сумма выплаты по этому направлению — 1 млн руб.