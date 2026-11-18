В Саратовской области полицейские пошли под суд по делу о торговле правами
Им вменяют взятки и превышение полномочий
Петровский городской суд Саратовской области получил уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников региональной Госавтоинспекции, обвиняемых в торговле водительскими правами. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Фигурантам вменяются пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) и пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере организованной группой), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2025 года в РЭО ГИБДД ОМВД по Петровскому району за деньги выдавали удостоверения и возвращали их лишенным прав, в том числе за пьяную езду. «Во время теоретического экзамена сотрудники из соседнего кабинета дистанционно подключались к компьютерам экзаменуемых и указывали правильные ответы»,— пишет СУ СКР по региону. Практику принимали по упрощенным маршрутам, ошибки в экзаменационные листы не вносили. Тариф составлял от 15 тыс. до 130 тыс. руб. с человека, права получили или вернули более 25 граждан, трое из них позже попали в ДТП. Схему пресекли УФСБ и собственная безопасность главка МВД.
Обвиняемыми выступают экс-начальники контрольно-профилактического отдела и отдела информационного обеспечения УГИБДД Александр Рябов и Денис Полторецкий, а также инспекторы РЭО Александр Шоболов и Денис Дарьин. В картотеке суда значатся лишь трое: господину Рябову в итоговом обвинении вменяется только подстрекательство к превышению полномочий (ч. 3 ст. 33 УК РФ), хотя при задержании в октябре 2025 года ему инкриминировалась и особо крупная взятка.