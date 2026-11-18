По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2025 года в РЭО ГИБДД ОМВД по Петровскому району за деньги выдавали удостоверения и возвращали их лишенным прав, в том числе за пьяную езду. «Во время теоретического экзамена сотрудники из соседнего кабинета дистанционно подключались к компьютерам экзаменуемых и указывали правильные ответы»,— пишет СУ СКР по региону. Практику принимали по упрощенным маршрутам, ошибки в экзаменационные листы не вносили. Тариф составлял от 15 тыс. до 130 тыс. руб. с человека, права получили или вернули более 25 граждан, трое из них позже попали в ДТП. Схему пресекли УФСБ и собственная безопасность главка МВД.