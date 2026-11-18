В Башкирии ожидаются мокрый снег, гололед, гололедица и туман
19 ноября в Башкирии местами пройдет небольшой мокрый снег, сообщает Башгидрометцентр. В республике ожидается облачная погода с прояснениями, гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет южный, ночью — 2–7 м/с, днем —8–13 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до 0... –5°, при прояснениях — до –10°, днем повысится до –2... +3°.
На некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость из-за которого снизится до 500 м и менее.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не будет, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Подует южный ветер, ночью — 2–7 м/с, днем — 8–13 м/с. Столбик термометра ночью опустится до –1… –3°, днем — 0…+2°.