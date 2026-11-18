В Татарстане за девять месяцев 16 чиновников уволили в связи с утратой доверия
С начала года в республике прошли 24 проверки сведений о доходах чиновников
В Татарстане за январь–сентябрь 2026 года 16 должностных лиц уволили или досрочно прекратили их полномочия в связи с утратой доверия. За аналогичный период прошлого года таких случаев было девять, сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
Всего за девять месяцев этого года к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства привлекли 215 должностных лиц. За тот же период прошлого года показатель составлял 223 человека.
Кроме того, за январь–сентябрь провели 24 проверки полноты и достоверности сведений о доходах чиновников, занимающих муниципальные должности.