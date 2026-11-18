В Татарстане за январь–сентябрь 2026 года 16 должностных лиц уволили или досрочно прекратили их полномочия в связи с утратой доверия. За аналогичный период прошлого года таких случаев было девять, сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.