В Кирове директор компании погасила долг перед сотрудником после возбуждения дела
В Кирове директор логистической компании полностью погасила задолженность по заработной плате перед сотрудником на сумму более 300 тыс. руб. после возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
По версии следствия, руководитель компании, занимавшейся грузоперевозками, более двух месяцев из корыстной заинтересованности не выплачивала зарплату одному из работников. При этом у организации была возможность погасить задолженность.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). После погашения долга дело в отношении директора прекратили.