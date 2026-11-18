Отдельные возможности предусмотрены для детей: они могут рассказать о проблемах в отношениях с родителями и сверстниками, а также о случаях травли или насилия. Чат-ботом могут пользоваться участники и ветераны СВО и члены их семей. Для них предусмотрены оценка риска посттравматического стрессового расстройства и возможность получить экстренную помощь.