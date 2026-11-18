Анонимный чат-бот психологической помощи запустили в Удмуртии
Сервис доступен в МАХ и помогает взрослым, детям и участникам СВО
Чат-бот психологической помощи «Перезагрузи стресс», разработанный специалистами Республиканского клинического центра психического здоровья, заработал в Удмуртии. Сервис доступен в мессенджере МАХ, сообщает региональный минздрав.
С помощью чат-бота можно бесплатно получить экстренную психологическую помощь, пройти тестирование для оценки своего состояния, выявить признаки депрессии и получить рекомендации по преодолению стресса и сложных жизненных ситуаций. Также сервис позволяет оценить риск развития психических расстройств у детей раннего возраста.
Отдельные возможности предусмотрены для детей: они могут рассказать о проблемах в отношениях с родителями и сверстниками, а также о случаях травли или насилия. Чат-ботом могут пользоваться участники и ветераны СВО и члены их семей. Для них предусмотрены оценка риска посттравматического стрессового расстройства и возможность получить экстренную помощь.
«Что особенно важно — чат анонимный: оператор видит только имя, которое сам пользователь указал в мессенджере», — рассказал главный врач Республиканского клинического центра психического здоровья Александр Каменщиков.
По его словам, в республике уже работает сайт «Перезагрузи стресс», где круглосуточно и бесплатно можно получить помощь психологов и психотерапевтов. Ежегодно им пользуются более 6 тыс. человек. Для оказания психологической помощи участникам СВО в Удмуртии также действуют 22 кабинета медико-психологического консультирования.
Чат-бот доступен по ссылке: https://max.ru/rkcpz18_bot.