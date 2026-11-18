ФСБ уличила судью Кировского райсуда Уфы в дисциплинарном проступке
Квалификационная коллегия судей Башкирии (ККС) 19 ноября рассмотрит результаты проверки в отношении судьи Кировского районного суда Уфы Артура Сулейманова. К проверке привело обращение начальника управления ФСБ по Башкирии Романа Плотникова: по мнению ведомства, в действиях судьи имеются признаки дисциплинарного проступка.
Предварительная повестка заседания опубликована на сайте ККС. Что подразумевается под дисциплинарным проступком, не указывается.
Артур Сулейманов назначен судьей Кировского райсуда осенью 2021 года. Он, в частности, рассматривал уголовное дело в отношении Рамили Галим (включена в список экстремистов и террористов): в декабре 2023 года он признал ее виновной в призывах к дезертирству (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В июле прошлого года он приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Яну Гайдук по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) во время ремонта Дома Костерина в центре Уфы (позднее кассационный суд отменил приговор и смягчил наказание до года и 10 месяцев).
Сейчас в производстве Артура Сулейманова находится повторное рассмотрение дела в отношении доктора экономических наук, экс-ректора Института развития образования Башкирии Азата Янгирова, которого в январе нынешнего года приговорили к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в виде вымогательства части премий у подчиненных сотрудников; в июне Верховный суд Башкирии отменил приговор, согласившись с доводами ученого о нарушении права на защиту.