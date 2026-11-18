Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в июле этого года ночью полицейские попытались успокоить нескольких нетрезвых уфимцев. Один из подсудимых ударил сотрудника полиции ногой в колено, а второй повалив сотрудника МВД на скамейку, несколько раз ударил его по голове.