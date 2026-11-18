Двоих уфимцев отправят в колонию за избиение полицейского
Демский районный суд Уфы приговорил двух местных жителей к 1,5 года колонии общего режима каждого за применение насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в июле этого года ночью полицейские попытались успокоить нескольких нетрезвых уфимцев. Один из подсудимых ударил сотрудника полиции ногой в колено, а второй повалив сотрудника МВД на скамейку, несколько раз ударил его по голове.
Полицейский получил легкий вред здоровью.
Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном.