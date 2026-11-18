Председатель мандатной комиссии Андрей Еремин сообщил, что от спикера Саратовской областной думы Алексея Антонова («Единая Россия») поступило заявление о досрочном прекращении полномочий депутата 7-го созыва и освобождении его от должности председателя. Заявление было рассмотрено на заседаниях мандатной комиссии и совета думы, после чего был подготовлен проект соответствующего постановления для вынесения на пленарное заседание. С чем связана отставка, экс-спикер не уточнил.