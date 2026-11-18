Председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов досрочно сложил полномочия
С чем связана отставка, экс-спикер не уточнил
В Саратовской областной думе происходят кадровые перестановки. Пост председателя регионального парламента добровольно покинул Алексей Антонов, а Ирина Колесникова сложила с себя полномочия депутата и председателя одного из комитетов. Соответствующее решение было поддержано депутатами 18 ноября на очередном заседании думы.
Председатель мандатной комиссии Андрей Еремин сообщил, что от спикера Саратовской областной думы Алексея Антонова («Единая Россия») поступило заявление о досрочном прекращении полномочий депутата 7-го созыва и освобождении его от должности председателя. Заявление было рассмотрено на заседаниях мандатной комиссии и совета думы, после чего был подготовлен проект соответствующего постановления для вынесения на пленарное заседание. С чем связана отставка, экс-спикер не уточнил.
Заседание проводит заместитель председателя Роман Грибов («Единая Россия»), исполняющий обязанности спикера. Он напомнил, что в соответствии со статьей 81 регламента думы решение по данному вопросу принимается сразу в целом. Вопросы и выступления депутатов регламентом не предусмотрены.
Депутаты единогласно проголосовали за это постановление.
Также поступило заявление от депутата Ирины Колесниковой («Единая Россия») о досрочном прекращении полномочий депутата и об освобождении ее от должности председателя комитета думы по бюджету, налогам и собственности.
Один депутат воздержался, остальные проголосовали за сложение полномочий госпожой Колесниковой. В мандатной комиссии парламентариям пояснили, что депутатские полномочия считаются прекращенными со дня подачи заявления.