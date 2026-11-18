По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина решил убить бывшего делового партнера, с которым у него возник длительный конфликт. Он заманил его на территорию предприятия по производству деревянных изделий под предлогом контроля за вывозом оборудования. Там потерпевшего встретил соучастник, который нанес ему множественные удары руками, ногами и деревянным бруском. От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело в отношении исполнителя преступления выделено в отдельное производство,