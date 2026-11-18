В Рыбинске предпринимателя обвинили в заказном убийстве партнера по бизнесу
Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело об убийстве предпринимателя в Рыбинске, совершенном на почве конфликта из-за раздела бизнеса. Обвиняемыми проходят 66-летний мужчина и его 44-летняя знакомая, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина решил убить бывшего делового партнера, с которым у него возник длительный конфликт. Он заманил его на территорию предприятия по производству деревянных изделий под предлогом контроля за вывозом оборудования. Там потерпевшего встретил соучастник, который нанес ему множественные удары руками, ногами и деревянным бруском. От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело в отношении исполнителя преступления выделено в отдельное производство,
После убийства предприниматель вывез тело партнера на личном автомобиле и закопал в лесном массиве Рыбинского муниципального округа. Исполнитель переоделся в куртку погибшего, угнал его автомобиль стоимостью более 2 млн руб., вывез за пределы Рыбинска и поджег.
По версии обвинения, знакомая организатора, занимавшая должность директора охранной организации, отвлекала подчиненного ей охранника, чтобы обеспечить скрытное совершение убийства и сокрытие его следов.
Первый заместитель прокурора области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ярославский областной суд. Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяют убийство, совершенное организованной группой по найму (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон автомобиля организованной группой (ч. 3 ст. 166 УК РФ) и умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).