В Татарстане у бывшего депутата изымут две квартиры за 12 млн рублей
Он с супругой не подтвердил законность доходов на покупку недвижимости
В Татарстане суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства двух квартир бывшего депутата Новокадеевского сельского поселения Черемшанского района Ильнара Замалтдинова и его супруги. Стоимость недвижимости составляет 12 млн руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, квартиры в Казани они приобрели в 2021–2023 годах, в том числе с использованием кредитных средств. За короткий срок они погасили кредит в размере, превышающем официальные доходы семьи.