В Башкирии из-за погодных условий ограничили движение на двух трассах
18 ноября в Башкирии закрыли движение для грузовиков и пассажирского транспорта на двух дорогах: Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й км в Архангельском и Белорецком районах, а также Белорецк — Учалы — Миасс с 67-го по 204-й км.
Первую из них планируют открыть в 12:00, вторую —в 15:00 (по местному времени).
Движение ограничено из-за снега, ветра, гололеда и ограничения видимости, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.