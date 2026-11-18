18 ноября в Башкирии закрыли движение для грузовиков и пассажирского транспорта на двух дорогах: Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й км в Архангельском и Белорецком районах, а также Белорецк — Учалы — Миасс с 67-го по 204-й км.