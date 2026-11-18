В Башкирии хотят отменить скидку для НДФЛ при продаже квартиры
Министерство финансов Башкирии предлагает отменить понижающий коэффициент для расчета НДФЛ в случаях продажи квартиры по цене ниже кадастровой стоимости. Законопроект опубликован для общественных обсуждений.
Сейчас в случае продажи квартиры по цене, более чем на 30% ниже кадастровой стоимости, налог на доходы физических лиц начисляется на сумму, равную 70% от кадастровой стоимости. В случае принятия законопроекта минфина, НДФЛ будет начисляться на всю кадастровую стоимость за сделки по цене ниже кадастра.
Отмена понижающего коэффициента к кадастровой стоимости 0,7 (70% от кадастра) должна, полагают в минфине, исключить ситуации, когда налогоплательщики занижают стоимость проданного имущества для уменьшения налогооблагаемой базы. Также авторы отмечают, что изменения позволят увеличить доходы консолидированного бюджета Башкирии.