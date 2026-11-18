Сейчас в случае продажи квартиры по цене, более чем на 30% ниже кадастровой стоимости, налог на доходы физических лиц начисляется на сумму, равную 70% от кадастровой стоимости. В случае принятия законопроекта минфина, НДФЛ будет начисляться на всю кадастровую стоимость за сделки по цене ниже кадастра.